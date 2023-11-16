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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الاتصالات ستنقطع في غزة خلال ساعات ولا بديل عن هدنة

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن سكان غزة سيبقون دون اتصالات خلال الساعات القليلة المقبلة معللا ذلك بانقطاع تيار الكهرباء واستحالة إحضار وقود للمولدات.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأربعاء وكان مخصصا لمناقشة الوضع في منطقة الشرق الأوسط إن "الهدنة الإنسانية في قطاع غزة لا يُمكن أن تكون بديلا عن الهدنة التي توصل إلى وقف إطلاق النار".

وأضاف المندوب الروسي: "تحت النار من المستحيل استيراد الوقود الذي تشتد الحاجة إليه، والذي بدونه توشك إمدادات الكهرباء في مستشفيات غزة على النفاد".

وأردف أنه بالإضافة إلى ذلك ومن دون إمدادات الوقود، في الساعات المقبلة .. سيجد سكان القطاع أنفسهم من دون أي اتصال، ودون خدمة الإنترنت، وفي عزلة تامة عن العالم الخارجي".

وأضاف: "لن نعرف ما الذي يحدث هناك على الإطلاق". موضحا أن قطاع غزة سيغرق بالكامل في الظلام والفوضى.

وتابع أيضا أنّه منذ بداية تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، قامت الولايات المتحدة بتخريب عملية تطوير وثيقة متوازنة في إطار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

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وأضاف نيبينزيا أن روسيا تخشى بشدةّ من عدم تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منطقة الصراع.

وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، أكد وزير الاتصالات الفلسطيني إسحاق سدر أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك لم يف بوعده تأمين خدمة الاتصالات لقطاع غزة، مبينا أنه غدا تتوقف الخدمة.

وأكد الوزير أن كافة سُبل الاتصالات في قطاع غزة سيتم قطعها غدا الخميس بسبب النقص الحاد في التيار الكهربائي الذي يقوم بتغذية منظومات الاتصالات.

وفي وقت سابق أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" عن احتمال توقف كافة خدمات الاتصالات في قطاع غزة خلال الساعات القليلة القادمة.

 

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