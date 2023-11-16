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الأونروا: الوضع في غزة كارثي..ومحطات تحلية المياه والمخابز والمستشفيات توقفت عن العمل

عدنان أبو حسنة، المتحدث
عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين

قال عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروافي غزة، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية أصبحت في اسواء الحالات.

وأضاف "أبو حسنة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" مساء الأربعاء، أن الأوضاع تتجه إلى منحنى كبير من الانهيار الإنساني، مشيرًا إلى أن الأونروا على وشك إيقاف عملياتها الإغاثية في غزة بسبب نقص الوقود.

وحول وجود المياه في قطاع غزة، قال  المتحدث باسم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في غزة: أن محطات تحلية المياه والصرف الصحي والمخابز والمستشفيات توقفت عن العمل

وأكد  أن 70% من سكان قطاع غزة يستخدمون مياها ملوثة بسبب عدم وجود مياه نظيفة يشربها المواطنون، لافتا الي أن نقص الوقوع أصبح يهد مستقبل قطاع غزة بالكامل، مردفه الي أن الوقود لا يكفي 9% من الاحتياجات الرئيسية في قطاع غزة خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن جيش الاحتلال تعمد قصف محطات تحلية مياه الشرف في قطاع غزة مردفا الي أن محطات تحلية المياه ومحطات الصرف الصحي والمخابز والمستشفيات سوف توقف بشكل كامل خلال الساعات المقبلة بسبب نقص الوقود وعدم تلقيها أي وقود تستخدمه.

الاونروا غزة عدنان أبو حسنة الأوضاع الإنسانية نقص الوقود جيش الاحتلال المستشفيات اللاجئين

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