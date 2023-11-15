عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأونروا: 70% من الفلسطينيين يستخدمون المياه الملوثة للشرب.. والأمراض والأوبئة بدأت تنتشر

الاونروا
الاونروا

قال الدكتور عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الاونروا، إن المؤسسة أصدرت تحذيرا قبل يومين، واليوم المفوض العام للأونروا تحدث عن نقص الوقود الذي يشغل محطات المياه والصرف الصحي والمشافي والمخابز واليوم انتهى الوقود.

وأضاف أبو حسنة في مداخلة هاتفية  ببرنامج مصر جديدة الذي يذاع عبر قناة etc، أن ٧٠ ٪ من الفلسطينيين لا يستطيعون الحصول على الماء النظيف ويستخدمون المياه الملوثة للشرب.

وأشار إلى أن هناك ٦٠ محطة صغيرة و٣ محطات كبيرة للصرف الصحي توقفت واليوم شوارع قطاع غزة كانت تغمرها مياه الصرف الصحي  والمجاري وعمليا هذا سبب انتشار الكثير من الأمراض في قطاع غزة وفي مراكز الإيواء، و هناك ٨٠٠ ألف نازح في ١٥١ مدرسة هؤلاء ينقصهم كل شيء وأيضا بدأت الأمراض تنتشر.

ولفت إلي أن الوضع في جنوب قطاع غزة الذي نزح إليه الفلسطينيون باعتبار أنه منطقة آمنة أصبحت منطقة لا تطاق وبها انهيار سكاني كبير.

وأوضح أن الأونروا هي أكبر مؤسسة أممية موجودة في قطاع غزة بها ١٣٠٠٠ موظف منهم ٥٠٠٠ يعملون الآن في منطقة جنوب قطاع غزة قتل لنا ١٠٢ موظف وهذا أكبر عدد في تاريخ الأمم المتحدة يقتل خلال شهر.

وأضاف أن قوة الأمم المتحدة محدودة وأن كل قراراتها التي صدرت منذ عام ١٩٤٨ لم يطبق منها شيء، لذلك الأمم المتحدة تملك سلاح الاحتجاج والاتصالات السياسية والحراك الإعلامي وأن ٧٠ ٪ من مؤسسات الأمم المتحدة والتي ترفع العلم الأزرق أصيبت في جنوب قطاع غزة.

الفلسطينيين الاونروا عدنان أبو حسنة غزة قطاع غزة الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لمحلات الذهب

رسميًا.. طلاق هنا الزاهد من أحمد فهمي

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

العلبة بـ 135 جنيه.. أحمد موسى يعلن مفاجأة صادمة بشأن أسعار السجائر

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

تحذير لتجار السجائر في السوق .. تفاصيل

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

ترشيحاتنا

النشرة الدينية | دعاء لأهل فلسطين بالنصر والصمود.. وكلمات عظيمة لاستقبال شهر جمادى

فات شهر على مرضه.. التفاصيل الكاملة لرحلة علاج هاني الناظر

مفاجأة | برنامج الغذاء العالمي يكشف عن التطورات في قطاع غزة

الخلافات تحتدم بين إسرائيل وأمريكا .. قرارات صادمة من نتنياهو تنذر بكارثة

مواجهة سهلة رقميا.. موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

جيش الاحتلال يقتحم مستشفى الشفاء من المدخل الجنوبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت الترند بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات المطربة بوسي المثيرة للجدل

بعد طلاقها.. شاهد أجرأ إطلالات أبنة هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرق شاسع.. شاهد عارضة أزياء تشعل السوشيال ميديا بعد ارتدائها فستان أنغام

"إل إم" الفرط بـ 5 جنيهات| أسعار السجائر بالمحال.. وإجراء حكومي عاجل

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ