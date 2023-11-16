اشتباكات بين حركة الجهاد والجيش الإسرائيلي في محيط مجمع الشفاء

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس حدوث اشتباكات بينها وبين الجيش الإسرائيلي: مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية في محيط مجمع الشفاء.

وأضافت حركة الجهاد: نؤكد وقوع إصابات في صفوف الإسرائيليين في محيط مجمع الشفاء.

وقالت وسائل إعلام عربية اليوم الخميس، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع غارة إسرائيلية جديدة تستهدف خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة “سي إن إن ترك”، أن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أرسل طلبًا إلى وزارة العدل التركية لبدء قضية جنائية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مطالبًا بمحاكمته من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.