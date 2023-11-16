بعد قرار تجميد الممتلكات.. روسيا توجه تحذيرا خطيرا إلى التشيك

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن قرار تجميد الممتلكات الأجنبية لـ روسيا من قبل جمهورية التشيك غير قانوني على الإطلاق ويثير الدهشة.

وأضاف بيسكوف في تصريحات له، أنه في حالة إضفاء الطابع الرسمي على قرار جمهورية التشيك بتجميد الممتلكات الأجنبية الروسية قد يكون هناك رد من روسيا.

وعلى جانب آخر، أفادت وكالة بلومبرج، أن الاتحاد الأوروبي يريد حظر صادرات الأدوات الآلية وأجزاء الآلات إلى روسيا كجزء من الحزمة الـ 12 من العقوبات.

ووفقا لبلومبرج، فقد اقترح الاتحاد الأوروبي أيضًا حظر تصدير المواد الكيميائية وبطاريات الليثيوم وأجهزة التحكم في درجة الحرارة ومحركات التشغيل ومحركات المركبات الجوية بدون طيار.

كما سيتم حظر واردات البروبان السائل ودرجات الحديد الخام وأسلاك النحاس والألمنيوم والرقائق والأنابيب كجزء من حزمة القيود الجديدة.