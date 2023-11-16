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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الصراع في غزة أثبت أضرار احتكار أمريكا مبادرات الوساطة للتسوية

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، إن الصراع في غزة أثبت أضرار احتكار أمريكا مبادرات الوساطة للتسوية.

وقال رياض منصور مندوب فلسطين بمجلس الأمن إن قرار المجلس الذي يدعو لهدن إنسانية في قطاع غزة لم يدن القصف العشوائي لغزة وقتل نحو 5 آلاف طفل فلسطيني، مشيرًا إلى أن خارجية الاحتلال الإسرائيلي أعربت عن رفضها للقرار، وأنها لن تمتثل له، مؤكدًا أن "البشرية فشلت فشلاً مدويًا" بسبب ما يحدث في غزة.

وتابع مندوب فلسطين بمجلس الأمن "القصف والتوغل يجب أن يتوقف الآن وأن تدخل المساعدات إلى قطاع غزة، لا توجد مياه نظيفة في مستشفيات قطاع غزة".

ولفت إلى أن وقف القصف الإسرائيلي سيسمح بإطلاق سراح الأسرى وتلقي الجرحى العلاج اللازم

وأكد أنه "يجب أن لا يكون قرار مجلس الأمن حبرا على الورق بل حقيقة لشعبنا الفلسطيني، مخطط الحكومة الإسرائيلية الحالية الاستمرار في تهجير الشعب الفلسطيني".

وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تصويت مجلس الأمن على قرار يدعو لهدن إنسانية في غزة، ودعته إلى "العمل على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع أولاً".

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