كلاكيت ثاني مرة.. الجنايات تُحيل أوراق قاتل أطفال اللبيني بفيصل لمفتي الجمهورية

قررت محكمة جنايات مستأنف الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، بإجماع آراء أعضاء الدائرة بإحالة أوراق المتهم بقتل "أطفال اللبيني" في القضية المعروفة إعلاميًا "أطفال فيصل" إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار الإعدام وذلك للمرة الثانية.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمًا بإعدام المتهم، عقب ثبوت الاتهامات المنسوبة إليه، وبعد أخذ الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية.

وبحسب ما جاء في تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهم "أحمد. م. ع" 37 عامًا، أقدم على ارتكاب الواقعة داخل مسكن المجني عليهم بدائرة قسم شرطة الهرم، بعدما خطط للجريمة مسبقًا بدافع التخلص من المجني عليها خشية افتضاح علاقته بها.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم استدرج المجني عليها، وقام بإعداد مشروب ووضع به مواد سامة ومركبات كيميائية، ما أدى إلى وفاتها، وذلك وفق ما ورد بتقرير الصفة التشريحية، بينما امتدت الجريمة لتشمل أطفالها داخل ذات المسكن.

وأشارت أوراق القضية إلى أن الأجهزة الأمنية نجحت في كشف ملابسات الواقعة، وضبط المتهم، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها المتقدم.