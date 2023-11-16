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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

موسى مصطفى موسى: الغد يدعم مرشحه للرئاسة.. وننسق مع الحملة الرسمية

المهندس موسى مصطفى
المهندس موسى مصطفى موسى ، رئيس حزب الغد

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد أن حزب الغد لديه مرشح فى الانتخابات الرئاسية وهو الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أننا كحزب ندعم ترشحه وفق آليات حددتها مؤسسات الحزب ونحاول المساهمة فى الحملة الرسمية، والغد عضو فى الحملة الرسمية للرئيس وممثل فيها.

 

و أضاف "موسى" فى بيان صحفى له أن التنسيق بين الحزب والحملة الرسمية مستمر وعلى مدار الساعة.

 

كما أكد رئيس حزب الغد أن الحزب  له 10 آليات يعمل من خلالها فى مقدمتها  إصدار اعداد خاصة من  جريدة الغد  لعرض إنجازات الرئيس ونشر جميع فعاليات الحزب الداعمة لترشح الرئيس بالصحيفة كذلك  مطوية الغد التى أعدها خبراء الغد لتوزيعها بأعداد كثيفة فى كل الفعاليات وغيرها، بالإضافة إلى إقامة  المؤتمرات  الشعبية ببعض المحافظات وبالمقر المركزى و جلسات التوعية الإنتخابية بالمقر المركزى للحزب و ندوات التوعية بالقضية الوطنية بالمقر المركزى للحزب وكذلك الصفحة الرسمية للحزب و الصفحة الرسمية لمجلس القبائل المصرية والعربية وصفحات جميع أعضاء الحزب على وسائل التواصل الاجتماعى وبرامج نبثها من خلال قناة سي ام ان على اليوتيوب وأنشطة أمانات المحافظات.

حزب الغد الانتخابات الرئاسية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحملة الرسمية للرئيس رئيس حزب الغد

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