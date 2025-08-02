مياه الشرب بالشرقية تنظم ندوات توعوية بالمساجد حول أهمية ترشيد الاستهلاك

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الأوقاف في تنظيم حملات التوعية للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، والذي يأتي تفعيلاً لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد ومختلف الفعاليات الدينية وصولاً لتحقيق الأمن المائي المستدام.

وفي هذا الإطار، قال المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية، وتفعيلا لمبادرة “بداية”، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بالتنسيق مع عدد من الأئمة والخطباء بمراكز ومدن “ديرب نجم ـ كفر صقر ـ صان الحجر ـ منشأة أبو عمر ـ أولاد صقر” بتنظيم ندوات تثقيفية لتوعية المصلين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بالخدمات المقدمة من الشركة، بالإضافة إلى إجراء أعمال الصيانة العاجلة للسباكة بدورات المياه، وتركيب قطع موفرة بالمساجد، وتنظيم ورش عمل لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة.

بينما أوضح الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف، أنه في ظل التعاون المشترك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، تم وضع خطة التوعية بترشيد استهلاك المياه ضمن خطة عمل المديرية، وذلك للتعريف بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد مهم ورئيسي للحياة، وتفعيلًا لدور الأئمة الدعوي في توعية المواطنين بالمساجد، ومختلف الفعاليات الدينية، ودور الدين في الحفاظ على نعمة مياه الشرب وأن الله جعلها مصدرا للحياة.