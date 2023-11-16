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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

37 عاما على رحيل الشيخ نصر الدين طوبار.. 9 محطات لا تعرفها عن كروان الإذاعة

الشيخ نصر الدين طوبار
الشيخ نصر الدين طوبار

تحل اليوم الخميس، ذكرى وفاة القارئ والمبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، والذي يعد صوته أحد أهم وأبرز معالم مدارس الإنشاد الديني المصري والإسلامي عبر العصور وارتبطت ابتهالاته بوقت السحر وشهر رمضان لتحيى به القلوب وتستعيد به الذكريات.

9 محطات في حياة كروان الإذاعة المصرية

وفي السطور التالية نرصد محطات في حياة كروان الإذاعة المصرية القارئ والمبتهل الشيخ نصر الدين طوبار، والذي تمر اليوم الخميس الذكرى 37 على رحيله كأحد راود فن المديح النبوي، حيث توفى في مثل ذلك اليوم عام ١٩٨٦م، عن عمر ناهز ٦٦عامًا.

ويعد الشيخ نصر الدين طوبار قارئ قرآن ومبتهل ومنشد ديني، من مواليد 7 يونيه 1920، بمركز ومدينة المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، حفظ القرآن الكريم وذاع صيته فى مدن وقرى محافظة الدقهلية. 

نشأ «طوبار» في أسرة متدينة، فحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتعلم مبادئ التجويد على يد الشيخ عبد اللطيف عبد الحميد.

وتقدم الشيخ نصر الدين طوبار إلى اختبارات الإذاعة المصرية خمس مرات، قبل أن ينجح في المرة السادسة عام 1952م، وبدأ عمله قارئا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح الدينية.

تميز الشيخ نصر الدين طوبار بصوت عذب وقوي، وأسلوب خاص في تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني، وقد نال إعجاب الكثيرين من المستمعين في مصر والعالم العربي.

قدم الشيخ نصر الدين طوبار العديد من الابتهالات الدينية كما قدم العديد من الحفلات الدينية في مصر والعالم العربي. 

تتلمذ الشيخ نصر الدين طوبار على يد مشايخ كبار أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ علي محمود، ونصحه أصدقاؤه أن يتقدم لاختبارت الإذاعة، وبالفعل تقدم إلى اختبارات الإذاعة ست مرات متتاليات ولم يحالفه الحظ، ونجح فى السابعة، قدم الشيخ نصر الدين طوبار ما يقرب من مائتى ابتهال.

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في عام ١٩٧٨م سجل المصحف المجود المشترك لإذاعة وتليفزيون المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع الشيخ محمود البجيرمي، وكان هذا المصحف الثاني الذي يتم تسجيله للإذاعة وللتليفزيون فى آن واحد، اختير مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الديني التابعة لأكاديمية الفنون بمصر عام ١٩٨٠م.

شارك في احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة، كما أنشد في قاعة ألبرت هول بلندن وذلك فى حفل المؤتمر الإسلامى العالمي، سافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية وكتبت عنه الصحافة الألمانية أن صوت الشيخ نصر الدين طوبار يضرب على أوتار القلوب، تم تعيينه قارئا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازندار بشبرا.

توفي الشيخ نصر الدين طوبار في 16 نوفمبر 1986م، عن عمر يناهز 66 عامًا. 

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