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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فى ذكرى رحيل نصر الدين طوبار..صاحب الصوت المميز والحس المرهف.. رسب في اختبارات الإذاعة خمس مرات..ترك ميراثًا ضخمًا من الانشاد الديني

الشيخ المبتهل نصر
الشيخ المبتهل نصر الدين طوبار

تحل اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر ذكرى وفاة الشيخ المبتهل نصر الدين طوبار عن عمر ناهز 66 عاما، بعد رحلة كبيرة من العطاء في الانشاد وقراءة القرآن. 

من هو نصر الدين طوبار ؟ 

ولد الشيخ نصر الدين طوبار في 7 يونيو 1920 وتوفى في 16 نوفمبر 1986 وهو قارئ قرآن ومنشد ديني مصري، حفظ القرآن الكريم وذاع صيته في مدن وقرى محافظة الدقهلية ونصحه أصدقاؤه أن يتقدم لاختبارت الإذاعة وبالفعل تقدم إلى اختبارات الإذاعة لكنه رسب خمس مرات متتاليات، حتى ضجر، إلا أن إصرار من حوله لاقتناعهم بصوته، دفعه إلى دخول اختبارات أصوات قراءة القرآن والإنشاد الديني للمرة السادسة، وكان أن نجح في السابعة.

كان ذا صوت مميز، وحس مرهف، يثير في وجدان سامعه الخشوع والوجد، وأنه قد ذاع صيته في مصر، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، وترك ميراثًا ضخمًا من الإنشاد والمدائح والابتهالات، منها: «جَلَّ المُنَادِي»، «حين يَهدي الصبحُ إشراقَ سَنَاهُ»، «أنا العبدُ المُقِر بكل ذنب»، «مُؤنسي في وِحدَتي»، «من ذا الذي بجَمالِهِ حَلَّاك»، وغيرها من الابتهالات التي ما زالت تشنف الآذان، وتطرب القلوب. 

نشأته

ولد عام 1920 بالمنزلة بمحافظة الدقهلية، وبعد أن حفظ القرآن الكريم ذاع صيته فى مدن وقرى محافظة الدقهلية.

تقدمه للإذاعة 

نصحه أصدقاؤه بالدقهلية أن يتقدم لاختبارات الإذاعة، تقدم إلى اختبارات الإذاعة بالفعل، لكنه رسب خمس مرات متتاليات حتى أصابه اليأس، إلا أن إصرار من حوله لاقتناعهم بصوته دفعه إلى دخول اختبارات أصوات قراءة القرآن والإنشاد الدينى للمرة السادسة، وكان أن نجح فى المرة السابعة.

ابتهالات نصر الدين طوبار 

قدم الشيخ نصر الدين طوبار ما يقرب من مائتى ابتهال منها: "يا مالك الملك"، و"مجيب السائلين"، و"جل المنادى"، و"السيدة فاطمة الزهراء"، و"غريب"، و"يا سالكين إليه الدرب"، و"يا من له فى يثرب"، و"يا من ملكت قلوبنا"، و"يا بارئ الكون"، و"ما بين زمزم"، و"من ذا الذي بجماله حلاك"، و"سبحانك يا غافر الذنوب"، و"إليك خشوعى"، و"هو الله"، و"يا ديار الحبيب"، و"قف أدبًا"، و"طه البشير"، و"لولا الحبيب"، و"كل القلوب إلى الحبيب تميل"، و"يحق طاعتك".

وقد اختير مشرفًا وقائدًا لفرقة الإنشاد الدينى التابعة لأكاديمية الفنون بمصر فى عام 1980 وشارك فى احتفالية مصر بعيد الفن والثقافة، كما أنشد فى قاعة ألبرت هول بلندن وذلك فى حفل المؤتمر الإسلامى العالمى، وسافر إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، وكتبت عنه الصحافة الألمانية، وقد تم تعيينه قارئًا للقرآن الكريم ومنشدًا للتواشيح بمسجد الخازندارة بشبرا. 

وفاة نصر الدين طوبار

توفى نصر الدين طوبار فى 16نوفمبر عام 1986بعد رحلة كبيرة من العطاء.

ابتهالات نصر الدين طوبار من هو نصر الدين طوبار نصر الدين طوبار

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