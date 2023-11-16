أستاذ اقتصاد: حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا زاد في السنوات الأخيرة

قالت الدكتورة أماني فاخر، أستاذ الاقتصاد الدولي، إن المخاطر الاقتصادية الحقيقية في أفريقيا أقل بكثير من المخاطر المتوقعة، إذ أن دول آسيا وأوروبا حجم استثماراتها زاد بشكل ضخم خلال القارة الأفريقية، والاستثمار يحكمه الربح والعائد والنجاح، وإذا لم تكن القارة غنية بما يمكن توفيره للمستثمرين لم تكن القارة الأفريقية جاذبة.

أستاذ اقتصاد يتحدث عن الدول الأفريقية

وأضافت "فاخر"، خلال لقاء خاص مع برنامج "زوم"، المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن وزيرة التجارة البريطانية في أحد تصريحاتها أنها أهدرت وقتا كبيرا بعيدا عن الاستثمار في أفريقيا، لافتة إلى أن مصر شهدت تزايد واضح في معدلات التبادل التجاري مع الدول الأفريقية وحجم الاستثمارات في السنوات الماضية، ولكنه مازال متواضع للغاية ويمكن أن يزيد بشكل أكبر.

وتابعت، أن الأزمة أن التبادل التجاري محصور على 4 أو 5 دول فقط في أفريقيا، في حين أن هناك أسواق كبيرة أخرى يجب النظر إليها بدلا من الانحصار في أسواق ليبيا والسودان، والجزائر أو تونس فقط، إذ أن حجم الاستثمارات المصرية من 12 لـ 13 مليار جنيه وهو رقم متواضع للغاية، والصادرات المصرية أيضا للدول الأفريقية متواضعة للغاية، وتحتاج أن تزيد بحكم الموقع الجغرافي.