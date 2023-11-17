عوض تاج الدين يكشف تفاصيل علاج الفلسطينيين المصابين بالأورام

كشف الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، عن تفاصيل استقبال بعص الفلسطينيين المصابين بالأورام قائلا إن الأطفال المصابة بالأورام التي تم استقبالهم يحصلون على علاجاتهم بشكل طبيعي، ويوجد متابعة دورية من استشاريين في مجالات التخصص ويحددون مراحل المرض ونوعية العلاج.

عوض تاج الدين يتحدث عن جهود الرئيس السيسي

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أنه يتم فحص الحالة وتشخيص الحالة، وإذا لم يكن يحصل على علاج من قبل، أو يسير على علاج وتم إيقافه، ويتم تقديم الخدمات كاملة في مراكز الأورام لهم في مصر، ومن يحتاج العناية المركزة يتواجد فيها، ومن يحتاج جراحات أو علاج طبي أو أورام أو أمراض مزمنة تكون موجودة لهم.

وتابع عوض تاج الدين، أن الرئيس السيسي لديه اهتمام كبير بكل نواحي القضية الفلسطينية، إذ أنه نادى كثيرًا بضرورة وقف إطلاق النار، والعمل على فتح طرق للمساعدات الإنسانية، وفتح معبر رفح وتقديم كافة المعونات للجانب الفلسطيني.

واستكمل أن مصر تقدم كل ما يحتاجه قطاع غزة من خدمات وإمكانيات، من اللحظة الأولى بتوجيهات من الرئيس السيسي، فضلا عن المتابعة الدورية من خلال الاتصالات للحد من العدوان والصراع على الشعب الفلسطيني، وإعطاء الفرصة للمدنيين لعيش حياة أكثر أمنا وأكثر استقرارا.