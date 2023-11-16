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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق غير متوقع من نجم منتخب مصر على مباراة جيبوتي .. فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر

علق الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك الأسبق، على مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم.

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تعليق مثير من إبراهيم فايق على سداسية منتخب مصر في شباك جيبوتي

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إعلامي يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز منتخب مصر على جيبوتي بسداسية

وقال يكن، ، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "منتخب مصر قدم مباراة جميلة في الأداء لكن الذي ساعد على هذا الأداء هو فريق جيبوتي لأنه لم يظهر بالشراسة الأفريقية".

 

وأضاف ،: "كرة أفريقيا شديدة ويكون فيها قوم والتحامات أكثر لكن منتخب جيبوتي ظهر بأداء أقل من منتخبات أفريقيا".

 

وأشار الكابتن هشام يكن، نجم منتخب مصر ولاعب نادي الزمالك الأسبق،: "منتخب مصر في مباراة جيبوتي ظهر بشكل جيد ولم تكن هناك أخطاء كثيرة".

 

 

 

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