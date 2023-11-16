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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز منتخب مصر على جيبوتي بسداسية

صدى البلد

أشاد الإعلامي مهيب عبد الهادي، بفوز منتخب مصر بسادسية نظيفة علي جيبوتي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

 

وكتب مهيب عبد الهادي: مصر تبدع وتمتع وتفوز علي جيبوتي 6/0 في مباراة رائعة.. نجم المباراة هو...؟.

وكان منتخب مصر قد أنهى اللقاء بسداسية في شباك جيبوتي ليحصد أول 3 نقاط في تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وافتتح محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 17 ، وبعد 5 دقائق احرز الثاني من ضربة جزاء وانتهى الشوط الاول بهدفين.

 

وفي الشوط الثاني ، صنع أحمد فتوح الهدف الثالث لمحمد صلاح في الدقيقة 48 ، ونفس الامر في الهدف الرابع ليسجل صلاح سوبر هاتريك.

 

أما الهدف الخامس سجله مصطفى محمد ، بعد عدة محاولات على المرمى ، واخيرا محمود تريزيجيه يسجل السادس.

 

وكان قد أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن تشكيل الفريق في مباراته أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد القاهرة في الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاء كالتالي :

 

محمد الشناوي - عمر كمال - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - مروان عطية - محمد النني - أحمد سيد زيزو - عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد

منتخب مصر فوز مصر الإعلامي مهيب عبد الهادي فوز منتخب مصر

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