دعاء ليلة الجمعة للتخلص من الهموم والأحزان .. أدعية مجربة اغتنمها الآن

لا يوجد أفضل من ليلة الجمعة للتقرب إلى الله والتضرع إليه لكي يطلب الإنسان ما يشاء ‘ فهي ليلة مباركة ليوم من أحب أيام الأسبوع إلى الله الله عز وجل ، فبعد غروب شمس يوم الخميس تبدأ ليلة الجمعة ، ويجب أن يستغلها كل مسلم في الذكر والتسبيح ، وإن كان الأفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، وما أجمل ان تنعزل عن الناس جميعا وتستغل هذا الوقت بعد منتصف ليلة الجمعة في قيام الليل والدعاء بما تشاء ، ودعاء التخلص من الهموم والأحزان ، يبحث عنه كثير من المسلمين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والحزن والضيق بسبب ما يحدث للأشقاء في غزة على يد الصهاينة ، وفي هذا التقرير نرصد لكم بعض الأدعية التي يمكن الاستعانة بها للتخلص من الهموم والأحزان التي ألمت بك .

دعاء التخلص من الهموم والأحزان

"اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وغلبة الدين وقهر الرجال".



ورد عن دعاء يوم الجمعة لتفريج الهموم، الكثير من الأدعية والأذكار التي يستحب للمسلم ترديدها لإزالة الهم والغم، ومن دعاء يوم الجمعة لتفريج الهموم وإزالة الكروب ، يلي:

اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

اللهم ارزقنا لذة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك.

اللهم إني أسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت.

اللهم إني أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك، وفك كربي يا كريم.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، اللهم رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرا، وإليك فقرا فاقة، وبك عمن سواك غنى وتعففا اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

« اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه».

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.



سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.

اللهم أغفر لنا وارحمنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين، جمعة طيبة تطيب بها أحوالكم وتسر بها أنفسكم.

اللهم ارزقنا قلوبا تفيض بحبك ونعما تدوم بفضلك وأرواحا تهوى طاعتك ولسانا لا يمل من ذكرك يارب العالمين.

أفضل دعاء يوم الجمعة

- «اللهم وسع لي في ما رزقتني وبارك لي في ما وهبتني».

- «اللهم اجعل يدي العليا بالاعطاء ولا تجعلها السفلى بالاستعطاء يا فتاح يا رزاق يا عليم».

- «اللهم سخر لي رزقي واعصمني من الحرص والتعب في طلبه ومن التدبير والحيرة في تحصيله ومن الشح والبخل بعد حصوله».

- «اللهم أني أسألك من فضلك العميم ومن خيرك الكثير أن تجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل فاحشة سترا وأن توفي ديني وأن تهون ما تعسر علي من أهوال الدنيا والآخره».

- «اللهم أني دعوتك فاستجب لي كما وعدتني فاني راجي غناك لفقري يا الله،اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأبواب الرزق الحلال المبارك والعافية وحسن الختام يا أرحم الراحمين».

- «اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه كما أنت أهله وافعل بنا وبالمسلمين ما أنت أهله فإنك أهل التقوى والمغفرة».

- «اللهم أغنني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عنمن سواك، اللهم أكتب لنا من خيرك ما لا يخطر ببالنا وأرزقنا من حيث لا نحتسب».

- «اللهم ما بشرنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا وأبعد عنا كل شئ يؤذينا، حسبنا الله سيؤتينا من فضله إنا إلى الله».

- «يا قاضي الحاجات يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت الملك الحق المبين، ومن دعاء الفجر للرزق، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي».

- «اللهم لا تصد عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله إقرارا بربو بيته سبحان الله، خضوعا لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

- «اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا».

- «اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير».

أدعية مجربة للهم والحزن



يمكن للمسلم الدعاء بأدعية لم ترد في السنة النبوية لتفريج همه وحزنه، ومنها: أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شر كل جبار عنيد، اللهم إنك تعلم أنني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولدا ولا ندا، ولا صاحبة ولا كفوا أحد، فإن تعذب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنك العزيز الحكيم.

اللهم إن ضرورتنا قد حفت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها، يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، اللهم يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله.

اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه.

حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت، اللهم يسرني لليسرى، وجنبني العسرى، اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبت رجاك في قلبي، واقطعه ممن سواك، حتى لا أرجو أحدا غيرك، يا من يكتفي من خلقه جميعا، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلا منك. يا عزيز أعزني، ويا كافي اكفني، ويا قوي قوني، ويا لطيف الطف بي في أموري كلها والطف بي فيما نزل.

اللهم إني أسألك سلاما ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكل ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي مشقته، وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم.

يا من راح عبرة داود، وكاشف ضر أيوب، يا مجيب دعوة المضطرين، وكاشف غم المغمومين، أسألك أن تفرج همي، يا فارج الغم، اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا، يا سامع كل شكوى، وكاشف كل كرب.