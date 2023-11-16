والدة الطفل المصاب عبدالله: الرئيس السيسي أب للمصريين والفلسطينيين.. وأشكره على استجابته

أكدت والدة الطفل الفلسطيني، والذي وجه الرئيس السيسي بعلاجه أن ابنها عبدالله مر بظروف صعبة، وتعرض لإصاب قوية بعد أن تم إستهداف المبنى بصاروخ من قبل الإحتلال الإسرائيلي .

وقالت والدة الطفل الفلسطيني عبدالله، خلال تصريحات له على هامش تقرير لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، أننا خسرنا الكثير، ونحمد الله أن لنا أطفال شهداء ، ولكن ما ذنب عبدالله ابني فهو لا يقوم بأي شئ، حتى يتم استهدافه واستتهداف الأطفال.

أب للمصريين

وتابعت والدة الطفل الفلسطيني عبدالله، أنهة تشكر الرئيس السيسي، لأن انت أب للمصريين والفلسطينيين، وأنت غمرتنا بلطفك، وشكرا لنك استجبت لناء ابني.