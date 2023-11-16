شاهد ماذا قال الطفل الفلسطيني بعد استجابة الرئيس السيسي ووصوله إلى مصر للعلاج

أكد الطفل الفلسطيني عبدالله، أنه كان متواجدا مع اقاربي، وعندما حدث الهجوم الإسرائيلي على المبني الذي كنا نتواجد به، سقط عدد من أقاربي شهداء وأنا تعرضت لإصابة قوية.

وقال الطفل الفلسطيني عبدالله، خلال تصريحات له على هامش تقرير تم إذاعته لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أنه أحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطال الله في عمره، وأن يكون سندا لنا.

تم استقبال الطفل المصاب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي القائد الإنسان استجاب لمناشدة طفل فلسطيني لعلاجه في مصر ووجه بعلاجه في مصر، مشيرا إلى أنه تم استقبال الطفل المصاب وتم نقله لمستشفى معهد ناصر لتقديم العلاج له.