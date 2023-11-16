عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اتعضيت من حمار.. أحمد حلمي يكشف موقفا طريفا تعرض له في صغره

الفنان أحمد حلمي
الفنان أحمد حلمي

كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصص طريفة في حياته قائلا إنه تعرض لموقف طريف في حياته "أنا اتعضيت من حمار وده موقف نادر أنه يحصل، وتقريبا أن ده الحمار الوحيد اللي عضني، وأنا أول واحد الحمار يعضني، وأنا الوحيد اللي عضني الحمار اللي تحت البيت ده". 

 

أحمد حلمي يحكي حكايات طريفة في طفولته 

وأضاف "حلمي"، خلال تصريحات مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "Sold Out Interviews"، المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الحمار كان متواجدا تحت منزله وهو صغير، موضحا أنه لا يعلم حتى الآن عن سبب عض الحمار له، "الحمار عضني من دراعي، وتقريبا عشان شلت الأكل من قدامه". 

 

وتابع أحمد حلمي: "أنا كنت شقي جدًا وأنا صغير، وكان بيتم التنمر عليا بسبب ودني وأنا صغير، مش عارف وانا صغير كنت بتني ودني وأنا عليها ليه، كنت بعمل حاجات غريبة وانا صغير". 

أحمد حلمى حمار محمود سعد برنامج Sold Out Interviews قناة سى بى سى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

المنتخب كلمة السر| نجم الزمالك يتدخل.. وفتوح يعترف بمفاجأة صادمة

موضوعات متعلقة

المفروض عمر الشريف.. أحمد حلمي يفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن فيلم عسل أسود

صندوق مكافحة الإدمان: 60% من المتعاطين يعيشون وسط أسرهم

ضياء رشوان: جيش الاحتلال يحاول تعطيل إدخال المساعدات لقطاع غزة

أول تعليق من والدة الطفل الفلسطيني بعد توجيه الرئيس السيسي بعلاجه

عوض تاج الدين يكشف تفاصيل استجابة الرئيس السيسي لعلاج الطفل الفلسطيني

أستاذ اقتصاد: حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريقيا زاد في السنوات الأخيرة

أول رد من حماس على اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء

الضربات تتوالى.. المقاومة تكبد جيش الاحتلال خسائر جديدة في قطاع غزة |فيديو

ترشيحاتنا

انهيار شعبية نتنياهو.. أول استطلاع للرأي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

حلمي النمنم: مخططات تهجير الشعب الفلسطيني بدأت قبل إعلان تأسيس إسرائيل

ننشر جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل

جيش الاحتلال يتهرب من سؤال حول نقل الجثث من مستشفى الشفاء لجهة مجهولة

في اتصال هاتفي مع بلينكن.. شكري يؤكد رفض مصر القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين

أحن رئيس علينا| أطفال غزة يشكرون السيسي ويبعثون برسائل عتاب إلى العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف سبب امتناع الإنسان عن الأكل قبل الوفاة

اتطلقت امبارح وجالها عريس النهاردة| تفاصيل عرض زواج خليجي لـ هنا الزاهد.. شاهد

هدية ربانية.. معجزة نواة البلح لعلاج أمراض خطيرة

تايجر جريء.. هيدي كرم تثير الجدل بظهورها | شاهد

فيديو

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

الجامعة العربية تدين قصف الاحتلال للمستشفى الميداني الأردني في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ