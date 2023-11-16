اتعضيت من حمار.. أحمد حلمي يكشف موقفا طريفا تعرض له في صغره

كشف الفنان أحمد حلمي، عن قصص طريفة في حياته قائلا إنه تعرض لموقف طريف في حياته "أنا اتعضيت من حمار وده موقف نادر أنه يحصل، وتقريبا أن ده الحمار الوحيد اللي عضني، وأنا أول واحد الحمار يعضني، وأنا الوحيد اللي عضني الحمار اللي تحت البيت ده".

أحمد حلمي يحكي حكايات طريفة في طفولته

وأضاف "حلمي"، خلال تصريحات مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "Sold Out Interviews"، المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، أن الحمار كان متواجدا تحت منزله وهو صغير، موضحا أنه لا يعلم حتى الآن عن سبب عض الحمار له، "الحمار عضني من دراعي، وتقريبا عشان شلت الأكل من قدامه".

وتابع أحمد حلمي: "أنا كنت شقي جدًا وأنا صغير، وكان بيتم التنمر عليا بسبب ودني وأنا صغير، مش عارف وانا صغير كنت بتني ودني وأنا عليها ليه، كنت بعمل حاجات غريبة وانا صغير".