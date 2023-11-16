حازم عمر: نخوض الانتخابات الرئاسية بمنتهى الجدية.. ونخطط لسباق الرئاسة منذ سنوات

حل المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية،: "المواطن على رأس أولوياتنا، والصحة والتعليم في المقدمة".

وأضاف: "زيادة الانتاج الزراعي والصناعي والاستخراجي على رأس أولوياتي"، لافتا: "نستهدف إعادة هيكلة الأعباء الضريبية على السلع والخدمات".

وأشار: "نستهدف إعادة هيكلة الأعباء الضريبة على السلع والخدمات الأساسية"، مؤكدا: "نخوض الانتخابات الرئاسية بمنتهى الجدية، ونخطط لسباق الرئاسة منذ سنوات".