حازم عمر: ما يحدث في غزة مؤلم.. فيديو

حل المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقال المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية: "ما يحدث في غزة مؤلم، وكنت اول من توقع التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني قبل أن يحدث، وكتبت ذلك في تغريدة على تويتر قبل يوم 7 أكتوبر".

وأضاف: "استطعت أن أقرأ أن هناك تصعيد ما قادم في الطريق قبل أن تحدث عملية طوفان الأقصى بـ 3 أسابيع".

وأرف المهندس حازم عمر، المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية،: "كان هناك بعض الممارسات التي تنتهجها دولة إسرائيل عندما تكون تبحث عن تصعيد ودائما ينجم عنها رد فعل فلسطيني".