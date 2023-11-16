حلول للمشكلات..حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعلن أهداف مؤتمرها الأول بشرق الدلتا

أعلنت حملة المهندس حازم عمر المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2024 المؤتمر الانتخابي الأول يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة الرابعة مساءً، بقاعة الأزهر للمؤتمرات؛ لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا.

وتؤكد الحملة أن المؤتمر جاء لطرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لتلك المشكلات التى تواجة المواطنين.

الرموز الوطنية والقيادات الشعبية

ويحضر هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا .