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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ورشة «مهارات من جوجل» بمقر «كلية اللغة العربية بالزقازيق» بالتعاون مع «إنجاز مصر»

ورشة تدريبية بخريجي
ورشة تدريبية بخريجي الأزهر

في إطار اهتمام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، بتأهيل طلاب الأزهر لسوق العمل، عقد اليوم مشروع «سفراء الأزهر» ورشة عمل لطلاب كلية اللغة العربية بنين بالزقازيق، تحت عنوان «مهارات من جوجل» بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» بمشاركة سبعين متدربا.

ورشة مهارات من جوجل بمقر كلية اللغة العربية بالزقازيق

ألقى الدكتور علي عبداللطيف - وكيل الكلية للدراسات العليا، كلمة للمتدربين، أكد فيها على أهمية اهتمام كل طالب بتطوير مهاراته حتى يكون مستعدًّا لمواجهة التطورات المتلاحقة لسوق العمل التي تتطلب معرفة وإتقانا لتكنولوجيا العصر ليدخل فيه بأقدام ثابتة ومهارات متعددة، كما حث الطلاب الجد ومواصلة الاجتهاد للارتقاء بأنفسهم وجامعتهم ووطنهم وأزهرنا الشريف، هذه القلعة الحصينة التي نتشرف بالانتساب إليها, ثم ختم كلمته بتوجيه الشكر للأستاذ الدكتور سعيد الهلالي - عميد الكلية، على جهوده المباركة في خدمة طلاب الكلية.

حاضر في الورشة المهندس عمرو الشرابي - المدرب المعتمد بمؤسسة إنجاز مصر.
وخلال محاضراته تناول كيفية تطوير إستراتيجية التعليم على الإنترنت وذلك باتباع عملية الوعي والتفكير وكيفية ضمان فعاليات تصميم المواقع الإلكترونية، كما تناول أدوات التسويق الرقمي المتوفرة وذلك من خلال بعض التطبيقات الإلكترونية التي تساعد المتدرب على الملاحظة والتركيز واتخاذ القرار الصائب.

جا، ذلك تحت إشراف فضيلة أ.د/ سعيد الهلالي - عميد الكلية، وبحضور، د. محمد عبدالباقي - مسئول مشروع «سفراء الأزهر» بالكلية.

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ورشة عمل بـ"خريجي الأزهر" حول "مهارات من جوجل" 

كما واصل، مشروع «سفراء الأزهر» بالمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، دوراته التدريبية بالتعاون مع مؤسسة «إنجاز مصر» بعقد ورشة عمل لطالبات كلية التربية الرياضية بنات بالقاهرة، تحت عنوان «مهارات من جوجل» يشارك فيها 100 طالبة.

تأتي هذه الورشة في إطار اهتمام المنظمة لتأهيل الطلاب لتنمية مهاراتهم لمواجهة التطورات المتلاحقة بسوق العمل وتكنولوجيا المعلومات.
تناول المهندس ستيفين إيليا - المدرب المعتمد بمؤسسة «إنجاز مصر» في محاضرته أهم المهارات المطلوبة في المجال الرقمي وأساسيات الرموز البرمجية والتواصل الفعال.
كما بين للمتدربين كيفية إعداد السيرة الذاتية وأهمية استخدام التكنولوجيا بشكل صحي وفعال فيما يحقق أفضل النتائج الممكنة.
وقد قام المحاضر بعرض نماذج توضيحية وفتح مجال للحوار لقياس مدى استيعاب المتدربين فيما تم مناقشته خلال ورشة العمل. 
من جانبه أكد علي سامي - مدير المشروعات بالمنظمة، على أهمية التعاون بين المنظمة والمؤسسات المعتمدة المتخصصة، وخاصة مؤسسة «إنجاز مصر» في تأهيل وتدريب الشباب كل في تخصصه لمواكبة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات للدخول في سوق العمل بأقدام ثابتة وخبرات مكتسبة.

الأزهر المنظمة العالمية لخريجي الازهر طلاب الأزهر سفراء الأزهر مهارات من جوجل

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