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ديني

رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التجهيز والإعداد لقافلة المساعدات الإنسانية للأشقاء بغزة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

تابع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهرأعمال التجهيز والإعداد لقافلة المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في غزة التي تنظمها لجنة خدمة المجتمع بالجامعة بإشراف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على خدمة المجتمع، والتي تحتوي على مواد غذائية وطبية وأدوية وبطاطين وغير ذلك مما يحتاجه الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بمقر عملها في كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال التجهيز والإعداد لقافلة المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة

يأتي ذلك دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه الأشقاء في فلسطين، وإضافة إلى ما قامت به مشيخة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، من دعم الأشقاء في فلسطين، وخاصة في ظل ما يحدث منذ نحو أربعين يومًا من اعتداءات وحشية على الأبرياء والمدنيين من الأطفال والنساء في غزة.

المساعدات الإنسانية

ووجه رئيس الجامعة التحية إلى الأشقاء الصامدين في غزة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداء القصف الوحشي لقوات الاحتلال والذي يستهدف المدنيين العزل من الأطفال والنساء.

كما وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الجهود الذاتية التي أسهمت في تجهيز تلك القافلة الشاملة، سائلا المولى -عز وجل- أن ينصر أشقاءنا في غزة، وأن يتقبل هذه الجهود المبذولة خالصة لوجهه الكريم .

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جدير بالذكر أن هذه القافلة تأتي امتدادًا لجهود الأزهر الشريف، حيث وجه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف باطلاق حملة تبرع بعنوان: (أغيثوا غزة)  وتم ارسال 18 شاحنة محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة إلى الأشقاء في غزة في شهر أكتوبر الماضي.

المساعدات الإنسانية
الأزهر جامعة الأزهر الدكتور سلامة داود المساعدات الانسانية أغيثوا غزة غزة قوات الاحتلال

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