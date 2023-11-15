عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المفتي: الرسالات السماوية جميعًا عُنِيَتْ في المقام الأول ببناء الإنسان وتطويرِه وتأهيلِه

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن الرسالات السماوية جميعًا عُنِيَتْ في المقام الأول ببناء الإنسان وتطويرِه وتأهيلِه لخلافة الله في الأرض، والقيامِ بمقتضيات تلك الخلافة، وأَوْلَت الشريعة المحمدية على وجه الخصوص عنايتَها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية، وسَعَتْ إلى تشييد هذا البنيان الإنساني على قواعد ثابتة مستقرة".

لن يكتمل إتقان العمل إلا بأن تُبنى قدرات الشباب وتُنقل لهم العلوم والخبرات والمهارات 

وأضاف مفتي الجمهورية أن الإسلام يسعى إلى بناء إنسان متعلِّم؛ فالعلم هو الضامن الحقيقي لإعادة صياغة الشخصية وتطويرها بالقدر الذي تستطيع به مواكبة متطلبات العصر وتحدياته، مؤكدًا أن الإنسان الذي يسعى الإسلامُ إلى بنائه ينبغي أن يكون مرتبطًا بتراثه العريق الذي يحفظ له هُوِيَّتَه الثقافية، وذاتيته الحضارية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته الهيئة الوطنية للإعلام بمناسبة ختام تدريب عدد من الأئمة على مهارات الإعلام، حيث أكد فضيلة المفتي أهمية بناء القدرات الذي يعد جزءًا من بناء الإنسان، مشيرًا إلى أن الإسلام دين يحث على إتقان العمل والتفوق فيه «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملًا أن يتقنه»... (قيمة كل امرئ ما يحسنه).

ما هو ضابط تغيير خلق الله المنهي عنه.. الإفتاء توضح

حكم ظهور لون الشعر من تحت الطرحة.. الإفتاء توضح

وقال المفتي: "لن يكتمل إتقان العمل إلا بأن تُبنى قدرات الشباب وتُنقل لهم العلوم والخبرات والمهارات من السابقين عليهم، ولكي يتم بناء إنسان منتج يجب أن تتكامل فيه القدرات في سائر الجوانب ويكون على إحاطة بمختلف ما يعنيه في مجاله".

كما شدد مفتي الجمهورية على أهمية التدريب والتأهيل في كل مجال لأنه أساس النجاح، ففاقد الشيء لا يعطيه (المعلم غير المؤهل يضلل طلابه وتلاميذه-الطبيب غير المؤهل يموت مرضاه أو تتفاقم أمراضهم... وهكذا).

وتابع: "إننا نعيش في عصر التأهيل والتدريب وبناء القدرات، لتميز هذا العصر بالمتغيرات والتطورات المستمرة، والتأهيل والتدريب عملية مستمرة على المستوى الفردي والقومي، فإنها أحد مقومات الجمهورية الجديدة؛ يُعبِّر عن ذلك اهتمام الدولة بالتأهيل وبناء القدرات على كافة الأوجه".

وأوضح مفتي الجمهورية أن التأهيل والتدريب لن يكون إلا بزيادة الوعي لدى الشباب، من خلال بيان زيف الأفكار والمعتقدات الهدامة من جهة، ونقيم الوعي الصحيح البنَّاء في مقابلة الوعي غير البنَّاء من جهة أخرى، وتنمية الوعي لا يقف عند حدود الفكر فقط وإنما يمتد إلى الأخطار التي تُهدد الشباب في صحتهم وفي انتمائهم.

وثمَّن فضيلة المفتي جهود الدولة المصرية في الاستثمار في الإنسان، منوهًا بإدراك الدولة لأهمية الاستثمار في الإنسان، لذلك اهتمت الدولة ببناء الإنسان من خلال تطوير البنية التحتية، وتطوير مناهج التعليم، والقضاء على العشوائيات.

وأشار مفتي الجمهورية إلى جهود الدولة في التنمية واهتمامها بسد العوز من خلال إقرار معاش «تكافل وكرامة»، وإقامة المشروعات الحيوية في النجوع والقرى الفقيرة (مشروع حياة كريمة)، وكذلك اهتمام الدولة بالمشروعات الصحية وإنشاء المستشفيات والقضاء على أمراض الكبد والكشف عن الأمراض في المراحل المبكرة (مشروع مليون صحة)، واهتمام الرئيس السيسي ببناء الإنسان (جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر-توجيه الرئيس بإنشاء 100 مدرسة جديدة خلال عام بتكلفة 15 مليار جنيه-تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالتعليم-ضرورة اختيار المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم).

مفتى الجمهورية الإفتاء دور وهيئات الإفتاء في العالم الرسالات السماوية التأهيل والتدريب وتنمية الوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

البنك المركزي يقرر رفع حدود السحب اليومي والشهري للأفراد والشركات.. تفاصيل

توظيف 180 ألف عامل .. الحكومة تزف نبأ سارا لهذه الفئات

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

بعد القبلة الجريئة.. فنانة شهيرة تعلن موعد زفافها على حبيبها

بعد طلاقها .. رد فعل غير متوقع من غادة عبد الرازق بشأن بوسي

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام المقبلة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يحاضر حول فنيات البحث العلمي للباحثين الوافدين من إندونيسيا

حول صناعة الوعي بقضايا الأمة.. الجامع الأزهر يعقد ملتقى المرأة والأسرة السبت المقبل

مفتي الجمهورية يستقبل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بدار الإفتاء

شهر جمادى الأولى.. تعرف على معناه وأهم الأحداث فيه

فضل صلة الرحم .. قاطعها مفسد في الأرض

حكم عمل ختمة للميت.. هل يجوز الاجتماع على قراءة القرآن له؟

فتاوى تشغل الأذهان.. حكم صيام المسلم يوم ميلاده شكرا لله.. رأي الشرع في التمويل العقاري.. دار الإفتاء تحذر من فعل الأزواج قبل السفر

علي جمعة: فاعل الشر والساكت عليه كلاهما ظالم

ترشيحاتنا

رئيس النيابة الإدارية : حريصون على تقلد المرأة الوظائف القيادية بوحداتنا وإداراتنا

دعاء رؤية هلال شهر جماد الأول.. استفتح الشهر بهذه الكلمات

البحرية الأمريكية تسقط مسيرة أطلقت من اليمن في البحر الأحمر

إصابتان بصاروخ موجّه أُطلق من غزة على مستوطنة "كيسوفيم"

القائمة الكاملة.. أسعار السجائر الجديدة اليوم بعد الزيادة الأخيرة

لأول مرة.. أمريكا تدين الهجمات الجوية على مستشفيات غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينيه غينون.. كيف اعتنق الفيلسوف الفرنسي الإسلام ودفن في القاهرة؟

موقفتش جنبي.. القصة الكاملة لـ طلاق بوسي وهشام ربيع

في ذكرى محمد فريد.. أقام مدارس ليلية ووضع صيغة موحدة للمطالبة بالدستور

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

فيديو

وزير الدفاع يطالب بوقف التصعيد في غزة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

رمز للمقاومة الفلسطينية.. إسرائيل تمنع البطيخ عن غزة وأعلنت اعتقال من يشتريه

بعد أقل من سنتين..انتهاء قصة زواج بوسي وهشام ربيع «فيديوجراف»

بمشاركة عالمية|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ