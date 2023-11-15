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رئيس التحرير
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ديني

مفتي الجمهورية يستقبل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بدار الإفتاء

صدى البلد

 الْتقى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، مساء أمس الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 وذلك في مقر دار الإفتاء المصرية.

 

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية: إن دار الإفتاء المصرية تحمل مسئولية كبيرة في هذه الظروف الصعبة تتمثل في نشر صحيح الدين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بما يتوافق مع الشريعة، منوهًا بأنَّ دار الإفتاء أنتجت منظومة غيَّرت العمل إلى طبيعة مؤسسية.

وأضاف مفتي الجمهورية أن المهمة الأساسية للإفتاء هي بيان الأحكام الشرعية في المواقف المختلفة، وتصحيح الفهم غير الصحيح للنصوص الشرعية، مؤكدًا أن دار الإفتاء بذلت جهودًا كبيرة في مكافحة التطرف والتشدد.

وأكَّد علام أنه دائمًا يدعو إلى التوعية بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية، حتى يظهر الإنسان المصري بمظهر حضاري مشرف، لذا تدعو الدار إلى المشاركة الفعَّالة. وأشار إلى أنَّ دار الإفتاء دعمت موقف مصر في القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن علماء المسلمين هم ضمير الأمة وقد تصدروا في مواقف كثيرة.

من جانبه عبَّر المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي  عبد الفتاح السيسي، عن سعادته بزيارة دار الإفتاء المصرية، تلك المؤسسة العريقة التي تتحدث بلسان الدين الحنيف وتوضح للمسلمين الحق وتزيل ما الْتبس عليهم من أمور دينهم ودنياهم.

وأضاف رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن دار الإفتاء شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ٢٠١٤ تطورًا كبيرًا على كل المستويات، محققةً نجاحات محلية وإقليمية وعالمية، فعادت لمصر ريادتها الإفتائية، وأصبحت دار الإفتاء، بعد أن انتهجت العمل المؤسسي، مرجعية كبيرة في صناعة الفتوى والعلوم الشرعية.

وأشاد المستشار محمود فوزي بدَور دار الإفتاء التي أصدرت ملايين الفتاوى في كافة القضايا، وكذلك موسوعة تمت ترجمتها لعدة لغات، فضلًا عن استحداث إدارات جديدة، وافتتحت فروعًا لها في المحافظات، بالإضافة إلى إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم والمؤشر العالمي للفتوى ومحركه البحثي، وعقدت عددًا من المؤتمرات العالمية، فكان لهذه الجهود دَور كبير في تيسير حياة المسلمين ومكافحة التطرف والإرهاب وطرد الفتاوى المتشددة، فأعطت للإسلام صورته الوسطية الحقيقية. وثمَّن فوزي دَور الإفتاء في المجال المجتمعي خصوصًا في مجال الإرشاد الأسري وتأهيل المقبلين على الزواج، فضلًا عن تدريب وتأهيل المفتين، وإنشاء مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة الذي كان له بالغ الأثر في مجابهة التشدد الديني والرد عليه.

 

وأشاد فوزي خلال اللقاء بتأكيد دار الإفتاء على أهمية نشر الوعى الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها ودعم دور الدولة في مساندة القضية، مؤكدًا أن القيادة السياسية كانت واضحة في دعم مؤسسات الدولة ونشاطها التنويري.

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