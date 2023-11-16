وفاة طالب بجامعة الأزهر في مسكنه بأسيوط

لفظ طالب بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر في أسيوط أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بهبوط بالدورة الدموية أثناء تواجده في مسكنه الخاص بمركز الفتح .

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ بالعثور على " محمد . س . م " 22 عاما، طالب بكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر فرع أسيوط جثه هامدة داخل مسكنه الخاص بمركز الفتح .



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص وفاة الطالب اثر إصابته بهبوط بالدورة الدموية وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .