مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في تصادم سيارة وتروسيكل بأسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بطريق ديروط / أسيوط الزراعي أمام مدخل قرية بني رافع بمركز منفلوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بطريق ديروط / أسيوط الزراعي أمام مدخل قرية بني رافع بمنفلوط ووجود حالة وفاة ومصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع " محمود. م. م " 13 عاما، غيبوبة تامه بعد نقله إلى مستشفى القوصية المركزي وإصابة كلا من " عبد الرحمن م. إ" 15 عاما، كسر بالقدم الأيمن، و " أيمن. م. س" 24 عاماً، كسر باليد اليمنى، و " محمد. م. ح" 43 عاماً، كدمات متفرقة بالجسم، و " صلاح. م. ح" 24 عاماً، كدمات متفرقة بالجسم، و " حماده. س. خ" 25 عاماً، كدمات متفرقة بالجسم وحاجات، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.