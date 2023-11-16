أستاذ أمراض صدر يحذر من السدة الرئوية المزمنة: تؤدي إلى الفشل التنفسي

قال الدكتور محمود البتانوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية، إن السدة الرئوية المزمنة لها أوجه وأسباب كثيرة جدا منها التلوث البيئي وعادم السيارات.

وأضاف الدكتور محمود البتانوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "حوالي 20% من المصريين مدخنين"، لافتا: "الذي بجوار المدخن يمسى مدخن سلبي لأنه يتعرض يشم الدخان ويتعرض له وهو لا يدخن".

وأوضح: "إذا كانت الست الحامل تتعرض للتدخين فإن العرضه لأن يصاب الجنين بالحساسية كبيرة جدا وهذه حساسية شعب هوائية أو السدة الرئوية"، معقبا: :الحاجة التانية أننا من الممكن أن ندخل في قصة أن يصاب المدخن بالتهاب شعبي مزمن وانتفاخ في الرئة ويصاب بالسدة الرئوية المزمنة".

وتابع: "السدة الرئوية المزمنة عبارة عن ضيق في الشعب الهوائية ويؤدي إلى نهجان وعدم قدرة على التنفس بصورة منتظمة وإذا تقدم المرض يؤدي إلى الفشل التنفسي".





وأشار الدكتور محمود البتانوني، أستاذ أمراض الصدر والحساسية،: "الاتجاه في مصر للطاقة الخضراء والسيارات الكهربائية شيء جيد جدا لأنه يقلل من التلوث بطريقة كبيرة جدا".