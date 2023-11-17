إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي بالمنيا

أصيب 6 أشخاص بالمنيا إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى ملاكي بالطريق الدائري تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين بمدخل أبوشناف بدائري المنيا، واسفر عن مصابين.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مركز المنيا إلى موقع تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

