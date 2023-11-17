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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 6 أشخاص بالمنيا إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخرى ملاكي بالطريق الدائري تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين بمدخل أبوشناف بدائري المنيا، واسفر عن مصابين.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مركز المنيا إلى موقع تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.
 

إصابة 6 أشخاص الأجهزة الأمنية بالمنيا الطريق الدائرى انتخابات اتحاد طلاب المدارس تسيير الحركة المرورية ضمن مبادرة حياة كريمة نقل المصابين للمستشفى

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