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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكشف عن المرشحين لرئاسة شركة الكرة بالزمالك|فيديو

صدى البلد

أعلن محمد مطاوع، الناقد الرياضي، عن الأسماء المرشحة لتولي منصب رئيس شركة الكرة بنادي الزمالك، والتي سيتم تأسيسها بالفترة المقبلة.

وأوضح محمد مطاوع خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن عمرو الجنايني، الرئيس السابق للاتحاد المصري للكرة مرشح بقوة لتولي هذا المنصب بالقلعة البيضاء.

كما افاد الناقد الرياضي، إن هناك أسماء أخرى مرشحة لرئاسة شركة الكرة في نادي الزمالك، مثل أحمد حسام ميدو، وأيمن ممدوح عباس.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات امس الخميس، عقب المباراة الودية التي خاضها الأبيض أمام توت عنخ أمون، وانتهت بفوز الزمالك بثنائية دون مقابل.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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