يوم للدعم النفسي والاجتماعي والثقافي بسيناء لمرافقي المصابين بأحداث فلسطين

نظم فريق المكفوفين وضعاف البصر وأصحاب البصيرة والمتطوعين بشمال سينا، بالتعاون مع مركز خدمة المواطنين ، يوم للدعم النفسي والاجتماعي والثقافي لمرافقي المصابين بأحداث فلسطين ومجموعة من الفلسطينيين العالقين بمحافظة شمال سيناء،وذلك دعمًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في هذه الأزمة.

الدعم النفسي:

وقد بدأت الفعاليات بتقديم بالدعم النفسي بتقديم واجب الضيافة من خلال وجبات منزلية تم إعدادها بأيادي السيدات السيناويات بمنازلهم ، وبعد ذلك بدأ اللقاء الاجتماعي والنفسي بالقرأن الكريم من الطفل الكفيف يوسف محمد الذي أبدع في التلاوة،.



وقدم أعضاء أصحاب البصيرة فقرات أناشيد وشعر عن فلسطين والوحدة العربية ، وقدم الفنان غريب مؤمن أغنية عن الوحدة العربية حركت مشاعر الحضور.

، وأكد الشيخ أيمن جعفر من مديرية الأوقاف أن الدين الإسلامي أكد على نصرة بعضنا البعض وهذا ما تنفذه القيادة السياسية والشعب المصري.

وأكد فريق اصحاب البصيرة، بأن العائد من هذه المبادرة له أثر على أشقاؤنا من فلسطين وأثر علينا كمكفوفين نتعلم العطاء والإنسانية وله دور اجتماعي في التماسك للمجتمع العربي .



وشكر فريق أصحاب البصيرة كل الحضور والمرافقين والعالقين والمتطوعين

وطالب فريق أصحاب البصيرة كافة المؤسسات المدنية والحكومية بتقديم الدعم لضيوف مصر

وتعهد الجميع بأن كل المصرين خلف قياداتهم السياسية وداعمة لأي قرارات تخص مصلحة العرب والمسلمين.

وأكد الحضور على أن الدم العربي واحد وواجب علينا تقديم واجب الضيافة واستقبالكم في بيوتكم .، و أن جميع الأجهزة تبذل أقصى مجهود لراحتكم ، وأن هذا الوقت الواجب على ان يقف بجانب أشقاءه، وأكد ا توفيق الحجاوي بأن مصر في مكان أمن لكل العرب.

وأكدوا بان مصابكم هو مصاب كل مصري وبيوتنا مفتوحة لكم ، بأن الدولة وكل أجهزتها جاهزة لخدمتكم .

وقد تم تنفيذ مسابقة الأقصى الثقافية وتوزيع بعض الهدايا على المرافقين والعالقين وتم ختام اللقاء بكلمة من أحد المرافقين والذي قدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدوره الوطني.







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