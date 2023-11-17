هيئة الدواء: الوزن الزائد وحده ليس سببا للإصابة بالسكر

نشرت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الهامة عن مرض السكري،مع تصحيح لبعض المعلومات المغلوطة لدي البعض .
وقالت هيئة الدواء المصرية إن هناك معلومة خاطئة لدي الكثير ، حيث يعتقدون أن زيادة الوزن تعني الإصابة بالسكري.
أوضحت هيئة الدواء أن المعلومة الصحيحة تتمثل في أن زيادة الوزن وحدها ليس مرض السكري من النوع الثاني سببها ، فهناك عوامل عديدة إلى جانب الوزن تقوم بدور كبير في تطور المرض، وأهمها النشاط البدني، والعوامل الوراثية، والعمر، كما يوجد العديد من المصابين بمرض السكري النوع الثاني، وتُعد أوزانهم طبيعية.
واحتفل العالم منذ أيام قليلة باليوم العالمي للسكر ، عن طريق نشر مجموعة من الإرشادات والمعلومات الهامة بالإضافة إلي الاحصائيات الخاصة بالمصابين في العالم .