مجانا.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية في قرى الخانكة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تنظيم القافلة الطبية المجانية بمنشية الجبل بالخانكة أيام الجمعة والسبت 17 و18 من شهر نوفمبر.

يأتي ذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة.

وقالت مديرية الصحة أن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.