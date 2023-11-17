بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين

نقل التليفزيون المصري، بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ أحمد دسوقي مكي إمام الحسين بأداء خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات".

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، والتي ستكون تحت عنوان (التمسك بالأمل والاجتهاد في العمل وقت الأزمات).

ووجه وزير الأوقاف، بإطلاق 64 ندوة علمية تحت عنوان "التمسك بالأمل والعمل وقت الأزمات"، وذلك في إطار نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وكذلك ضمن دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير.

ونظمت مديرية أوقاف شمال سيناء ، ندوتين علميتين تحت عنوان " "التمسك بالأمل والعمل وقت الأزمات" بمسجدى (القرمانى والسلام أبى صقل) بالعريش، في إطار نشاط وزارة الأوقاف الدعوي والعلمي والتثقيفي، وضمن دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير، تحت رعاية فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بشمال سيناء.

وأكد العلماء أنّ الأمل طاقةٌ يودعُهَا اللهُ في قلوبِ البشرِ؛ لتحثَّهُم على تعميرِ الكونِ ، فهو الذى يدفعُ الإنسانَ دائمًا إلى العملِ، ولولَا الأملُ لامتنعَ الإنسانُ عن مواصلةِ الحياةِ ومجابهةِ مصائبِهَا وشدائدِهَا، ولولاه لسيطرَ اليأسُ على قلبِه، وأصبحَ يحرصُ على الموتِ.

لذا قِيلَ: اليأسُ سلمُ القبرِ، والأملُ نورُ الحياة…والمسلمُ لا ييأسُ مِن رحمةِ اللهِ؛ لأنّ الأملَ في عفوهِ هو الذي يدفعُهُ إلى التوبةِ مهمَا بلغتْ ذنوبُهُ، لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ نهاهُ عن اليأسِ والقنوطِ مِن رحمتِه ومغفرتِه، فقالَ تعالَى: { قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}.