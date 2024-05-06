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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إصابة محمد عبده بالسرطان وخضوعه للعلاج في باريس

محمد عبده: أنا مريض
محمد عبده: أنا مريض سرطان وبتعالج في باريس

إصابته فنان العرب محمد عبده بمرض السرطان، الخبر تسبب في حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني وجمهور الوطن العربي.

https://youtu.be/-05C-qHeJ0I

ونكشف في الفيديو التالي، تفاصيل مرض الفنان محمد عبده بمرض السرطان، وعن وضعه الصحي في الوقت الحالي وعن تفاصيل علاجه وعن أول رد له بعد إعلان مرضه.

محمد عبده، الملقب بـ "فنان العرب"، هو مغنٍ وملحن سعودي مشهور ولد في 12 يونيو 1949 في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية السعودية. يُعدّ من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي، وله مسيرة فنية حافلة بالإنجازات تمتد لأكثر من ستة عقود.

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