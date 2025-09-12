6رجال و7 سيدات.. سقوط شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادي صحي بالنزهة



تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص الذي يدير ناديًا صحيًا دون ترخيص في دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واستغلاله لممارسة أنشطة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.

وأفادت التحريات بأن المتهم، الذي له سجل جنائي، استغل النادي الصحي كمكان لممارسة الأعمال المنافية للآداب دون تمييز، مستهدفًا الراغبين في المتعة مقابل أموال، ما أثار قلق الأجهزة الأمنية بضرورة التدخل السريع.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف النادي وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبصحبته سبع سيدات وخمسة أشخاص، من بينهم شخصين لهم معلومات جنائية سابقة.

وعقب المواجهة، اعترف المتهمون بممارسة الأنشطة غير المشروعة داخل النادي الصحي.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، مع استمرار الأجهزة الأمنية في تكثيف حملاتها لمواجهة كل أشكال الانحراف وضبط المخالفين لحماية المجتمع والحفاظ على القيم والأخلاق العامة.