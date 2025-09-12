قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

انتحال صفة شرطي وسرقة دراجة نارية.. كشف ملابسات واقعة طريق القاهرة الإسماعيلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح   -  
رامي المهدي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين، يستقلان دراجة نارية تُشبه الدراجات التابعة لإدارة المرور، أحدهما يرتدي ملابس شبيهة بالزي الشرطي، بإيقافه على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والاستيلاء على دراجته النارية بدعوى أنها غير مرخصة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي في هذا الشأن، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية القائم على النشر، وتبين أنه عامل – مقيم بمحافظة الإسماعيلية، والذي أفاد بأنه بتاريخ 2 من الشهر الجاري، وخلال سيره بالطريق المشار إليه، استوقفه شخصان يستقلان دراجة نارية تشبه مركبات المرور، وقام أحدهما، وكان يرتدي جاكيت أسود بخطوط فسفورية وخوذة سوداء، بادعاء أنه من رجال الشرطة، ثم استوليا على دراجته النارية بدعوى حجزها لعدم وجود لوحات معدنية.

وأوضح المتضرر أنه عند محاولته تتبع مكان الحجز لإنهاء إجراءات الترخيص واستلام الدراجة، فوجئ بعدم وجودها.

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد وضبط المتهمين، وهما شخصان يقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس، وعُثر بحوزة أحدهما على الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والتي تبيّن أنها منتهية التراخيص وتم تجهيزها لتشبه مركبات المرور.

 وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الدراجة النارية المستولى عليها، والملابس المستخدمة في تنفيذ الجريمة.

