الداخلية تكشف حقيقة محاولة اقتحام منزل مواطن باستخدام سلاح أبيض بالإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بمحاولة اقتحام منزله بإستخدام سلاح أبيض بالإسماعيلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 / أغسطس الماضى تبلغ لمركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية من (ربة منزل "زوجة الشاكى " - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (عامل – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالتعدى عليها بالسب ممسكاً بيده سلاح أبيض "كتر" أمام منزلها لخلافات بينهما بسبب لهو الأطفال.

أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

