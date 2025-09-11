القبض على مالكي ومديري 11 شركة وهمية للتوظيف بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام – الوثائق) قيام (11 شركة "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها بمواقع التواصل الإجتماعى.

أمكن ضبط (12 من مالكى ومديرى تلك الشركات لـ2 منهم معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات وبحوزتهم عدد من جوازات السفر وطلبات التوظيف وعقود إتفاق عمل بالخارج وعدد من الدفاتر والأكلاشيهات و15 "هاتف محمول و9 أجهزة لاب توب، وبفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.