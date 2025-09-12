قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
محافظات

الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة

أوراق صرف العلاج غير المتوفر بسوهاج
أوراق صرف العلاج غير المتوفر بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أطلق مرضى زراعة الكلى بمحافظة سوهاج صرخة استغاثة عاجلة إلى وزير الصحة والسكان، بعد اختفاء دواء "نيورال 50 مجم ونيورال 25 مجم" من صيدليات التأمين الصحي بالمستشفى التخصصي ومن الصيدليات المتعاقدة، ما أدخلهم في معاناة يومية تهدد حياتهم بشكل مباشر.

الدواء الذي يمثل شريان الحياة لهؤلاء المرضى، يُعد العلاج الأساسي لتثبيط المناعة بعد عمليات زراعة الكلى، حيث يرتبط تناوله بمواعيد دقيقة على مدار اليوم.

كارثة يواجهها مرضى زراعة الكلى بسوهاج

وأي انقطاع أو تأخير في الجرعة قد يؤدي إلى رفض الجسم للكلية المزروعة، ما يُشكل خطرًا قاتلًا على المئات من المرضى.

عدد من المرضى وأسرهم عبروا عن استيائهم من غياب هذا العقار الحيوي، مؤكدين أن الأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم، وأن البدائل غير متاحة، وأن شراءه من السوق الحر في حال توافره يُكلف مبالغ باهظة لا يقدرون على تحملها وطالبوا وزارة الصحة بسرعة التدخل العاجل وتوفير الدواء في صيدليات التأمين الصحي، حفاظًا على حياتهم، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة صحية حقيقية في صعيد مصر.

وحذروا من أن استمرار الوضع الحالي قد يتسبب في فقدان أرواح لا ذنب لها سوى اعتمادها الكامل على دواء أصبح مفقودًا.

وشدد الأطباء المختصون على أن انتظام المرضى في جرعات هذا العقار هو السبيل الوحيد للحفاظ على نجاح عمليات الزراعة لأن غيابه قد يعصف بجهود سنوات من العلاج والمتابعة الطبية، محملين الجهات المسؤولة ضرورة التحرك السريع لضمان عدم تعريض حياة المرضى للخطر.

أنواع البصل
طرق إعداد الفول المدمس لتقليل الانتفاخ
شيماء سيف
نصائح للتعامل مع نوبات الغضب للأطفال
