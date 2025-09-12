قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لدوره الهام.. أحمد موسى: المستشار حنفي جبالي أشاد بالنائب محمد أبو العينين
أحمد موسى: شرم الشيخ مدينة الأمن والأمان وجاذبة للسياحة العالمية
تقارير إعلامية: تناقض تصريحات ترامب بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع مصداقيته على المحك
السعودية: اعتماد إعلان نيويورك خطوة مفصلية نحو تسوية القضية الفلسطينية
تنسيق الأزهر 2025.. الطب 95% والهندسة 89%| مؤشرات
مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين
نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن العالم.. أحمد موسى يقدم حلقة خاصة من على مسئوليتي| بث مباشر
الخارجية: قرار الأمم المتحدة صفعة مدوية على وجه الاحتلال ورفض قاطع للتهجير
الدواء مش موجود.. صرخة استغاثة من مرضى زراعة الكلى بسوهاج لوزير الصحة
زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع
ما معنى الكلالة في الميراث؟.. أمين الإفتاء: لها حالتان في الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

زد يفوز على الإسماعيلي بالدوري ويحتل المركز الرابع

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق زد الفوز على الإسماعيلي بنتيجة 1-0، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف زد الوحيد محمود صابر في الدقيقة 52 من عمر اللقاء بعد تلقيه عرضية ليحولها في المرمى.

وبتلك النتيجة رفع زد رصيده للنقطة 9 ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 4 في المركز الـ18.

تشكيل الإسماعيلي

كشف الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، بقيادة المدرب الجزائري ميلود حمدي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة فريق زد، على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الدراويش جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

خط الدفاع: محمد إيهاب – محمد عمار – عبد الله محمد – عمر القط

خط الوسط: عبد الرحمن كتكوت – محمد سمير – محمد عبد السميع – إيريك تراوري

خط الهجوم: نادر فرج – أنور صقر

بينما ضمت دكة البدلاء: أحمد عادل عبد المنعم – محمد زيدان – محمد وجدي – عمرو سعيد – حمادة صلاح – إبراهيم عبد العال – إبراهيم النجعاوي – عبد الرحمن الدح – خالد النبريصي.

فريق زد زد الإسماعيلي بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز

