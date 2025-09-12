الشرع: سقوط نظام الأسد أنهى نفوذ إيران وأدخل العلاقات في برود

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سقوط النظام أدى لإخراج الأذرع الإيرانية من المنطقة وسوريا دخلت في حالة من البرود في العلاقة مع إيران.

وأضاف الشرع في حواره مع الإخبارية السورية أن بعض الأطراف الإيرانية لا تزال تنظر إلى أنها خسرت المحور بأكمله بخسارتها لسوريا على أنها أهم موطئ قدم بالنسبة لها.

وأكد أن سوريا لا تريد أن تكون مصدر قلق لأي دولة في العالم والكرة بملعب الدول التي تريد إثارة الفتن والقلاقل في سوريا.

وقال أحمد الشرع إن دمشق لديها ارتباطات متعددة مع روسيا سابقا ونحن ورثناها وينبغي الحفاظ عليها وإدارتها بطريقة هادئة ورزينة.

وأضاف الرئيس السوري: إذا بقينا ننظر إلى الماضي فلن نستطيع أن نتقدم إلى الأمام وينبغي أن نتجاوز عقبات الماضي ونتعامل بديناميكية واسعة".

واشار إلى أنه من المهم أن تبنى العلاقات على أساس السيادة السورية واستقلال قرارها وعلى أساس أن تكون المصلحة السورية أولاً.