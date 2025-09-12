أحمد الشرع يفجر مفاجأة: صفقة خفية وراء انسحاب الروس من معارك حمص

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم أن أي سلطة لديها مهمتان أساسيتان، حماية الناس والسعي في أرزاقهم، وعليه سارت السياسة السورية منذ اللحظات الأولى.

وقال أحمد الشرع في حواره مع قناة الإخبارية السورية، أن دمشق لديها ارتباطات متعددة مع روسيا سابقا ونحن ورثناها وينبغي الحفاظ عليها وإدارتها بطريقة هادئة ورزينة.

وأضاف الرئيس السوري "إذا بقينا ننظر إلى الماضي فلن نستطيع أن نتقدم إلى الأمام وينبغي أن نتجاوز عقبات الماضي ونتعامل بديناميكية واسعة".

واشار إلى أنه من المهم أن تبنى العلاقات على أساس السيادة السورية واستقلال قرارها وعلى أساس أن تكون المصلحة السورية أولاً.

وكشف الشرع أنه عندما وصل إلى حماة في معركة التحرير جرت مفاوضات مع روسيا، وعند وصولنا إلى حمص ابتعد الروس في هذا الوقت عن المعركة وانسحبوا تماماً من المشهد العسكري ضمن اتفاق جرى بيننا وبينهم.

وأفاد أن الروس أعطوا التزامات معينة لسوريا الحالية ونحن أعطينا التزامات ونحن وفينا بها وهم وفوا بها حتى اللحظة.