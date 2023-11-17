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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية: حملات على 350 منشأة وتحرير 198 محضراً.. صور

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية ,  برئاسة الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى عدة حملات تفتيشية على 350 منشأة تبين أن 51  منها دون ترخيص و تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقالت الدكتورة لمياء سلامة أن الحملات تمكنت من تحرير 198 محضراً و سحب 99عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام 1310 كيلو من أغذية متنوعة و  292 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.


وأكد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

 

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ادارة مراقبة الاغذية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وكيل وزارة الصحة وكيل المديرية مراقبة الأغذية محافظ الدقهلية شريف مكين بالدقهلية

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