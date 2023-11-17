لاعيبة على الفرازة.. أحمد سليمان يزف بشرى لجمهور الزمالك

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفاصيل حل مشكلة القيد خلال الانتقالات الشتوية وفرص ضم لاعبين جدد.

وقال أحمد سليمان خلال حوارعبر قناة إم بي سي مصر، مبشرا جمهور القلعة البيضاء: "نحاول حل أزمة إيقاف القيد ونتفاوض مع سبورتنج لشبونة لحل الأمر ومن ثم سنتعاقد مع لاعبين علي الفرازة كما يطمح الجمهور.

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد لحين تسوية المستحقات المتأخرة لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بشان شيكابالا.

وقال أحمد سليمان عبر "إم بي سي مصر": "نتفاوض مع سبورتنج لشبونة بشأن أزمة القيد. سنتعاقد مع لاعبين "على الفرازة" في حال حل الأزمة".

وعن أنباء انتقال أحمد فتوح إلى الأهلي، قال: "هناك العديد من اللاعبين انتقلوا من وإلى الناديين ولم يتأثر، النوايا مهمة للغاية في كرة القدم وأكبر دليل ما حدث في مباراة بيراميدز".