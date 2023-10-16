عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

ميدو
ميدو

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور لاعب سيفيد النادي الأهلي، ولكن هو من اختار الانتقال للنادي الأهلي، وفى النهاية استفدنا من بيعه.

txt

حدد سعره ومنح الضوء الأخضر للتعاقد.. هل ينتقل نجم الزمالك إلى الأهلي؟

txt

محدش يزايد على محمد صلاح.. نجم الأهلي السابق: كلنا زعلانين على فلسطين.. خاص

وقال أحمد حسام ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" إمام عاشور لاعب مميز بالطبع وأتمني له التوفيق، لكنه من اختار الانتقال للنادي الأهلي، وفى النهاية الزمالك استفاد من بيعه بـ 90 مليون جنيه والأهلي لم يتعاقد معه من الزمالك بل من ميتلاند الدنماركي.

وأضاف ميدو:" موقف أحمد فتوح مختلف عن إمام عاشور ، لأن فتوح ابن نادي الزمالك ولديه رغبة فى الاستمرار مع النادي خلال المرحلة المقبلة، ولن ينتقل للأهلي، والزمالك لديه نية صادقة فى بقاء فتوح لسنوات مقبلة.  

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة م نمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ابراهيم فايق احمد حسام ميدو الأهلى الدوري المصري الدوري المصري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رقم خرافي.. الكشف عن قيمة تبرع محمد صلاح لدعم الشعب الفلسطيني

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر

الثروة السمكية تكشف حقيقة نفوق السمك البوري

انخفاض جديد .. أسعار الفراخ اليوم الاثنين 16 أكتوبر

صحيفة عبرية تكشف أسرار الداخل الإسرائيلي: تلك شروط أمريكا للتدخل والقضاء على حماس

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

موضوعات متعلقة

إياد نصار: مسلسل "تغير جو" تعرض لانتقادات بسبب اختلافه| خاص

ترشيحاتنا

جرائم حرب.. وزيرة إسبانية تطالب بمحاكمة نتنياهو أمام الجنائية الدولية.. فيديو

العالم يلبي دعوة الرئيس| مصر تعيد الأمل للقضية الفلسطينية.. السبت المقبل

المرة الثانية خلال ساعة.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب

بين التأييد والهجوم ..غضب جماهيري علي صلاح رغم تبرعه لأهالي فلسطين بمبلغ خيالي

رسميا.. شاهد بالأرقام المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر لودية الجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

دعما للقضية الفلسطينية.. شاهد| ياسمين صبري بملابس الهلال الأحمر في أحدث ظهور

لن تصدق مهارتها.. استخدام الكلاب في مواجهة غزو بق الفراش داخل بريطانيا|فيديو

كسّرت الدنيا | أغنية رفضتها سميرة سعيد لجرأة كلماتها.. وسبب قرار الموافقة

فيديو

رقم صادم.. فارق العمر بين مجدي الهواري وزوجته دنيا عبد المعبود

رقص ابنة غادة عادل.. شاهد حفل زفاف المخرج مجدي الهواري

المواعيد والشروط .. كل ما تريد معرفته عن التقديم للحج 2024 | فيديو

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ