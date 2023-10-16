90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

قال أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، أن إمام عاشور لاعب سيفيد النادي الأهلي، ولكن هو من اختار الانتقال للنادي الأهلي، وفى النهاية استفدنا من بيعه.

وقال أحمد حسام ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" إمام عاشور لاعب مميز بالطبع وأتمني له التوفيق، لكنه من اختار الانتقال للنادي الأهلي، وفى النهاية الزمالك استفاد من بيعه بـ 90 مليون جنيه والأهلي لم يتعاقد معه من الزمالك بل من ميتلاند الدنماركي.

وأضاف ميدو:" موقف أحمد فتوح مختلف عن إمام عاشور ، لأن فتوح ابن نادي الزمالك ولديه رغبة فى الاستمرار مع النادي خلال المرحلة المقبلة، ولن ينتقل للأهلي، والزمالك لديه نية صادقة فى بقاء فتوح لسنوات مقبلة.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة م نمسابقة الدوري المصري الممتاز.