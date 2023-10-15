اعتزال شيفو وتمرد فتوح.. مدير الكرة بالزمالك يكشف أزمات القلعة البيضاء

فجر عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك العديد من المفاجآت بشأن كواليس رحيل إمام عاشور نجم النادي الأهلي الحالي إلي جانب أزمة تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء.

وتطرق مدير الكرة في نادي الزمالك إلي الحديث عن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب القلعة البيضاء فضلا عن أزمة مستحقات اللاعبين.

وتحدث مدير الكرة بنادي الزمالك عن اعتزال محمد عبد الشافي نجم القلعة البيضاء إضافة إلي أسباب تأخر معسكر الفارس الأبيض.

أزمة مستحقات مدرب الزمالك

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية: أوسوريو مدرب مميز رغم أنني أعرف الانتقادات التي ينالها، ولكنه مدرب جيد وتحمل الكثير وأنا لا أتحدث في الأمور الفنية، لكن المدرب يجعل كل معاونيه يضعون تشكيل للمباراة، والجهاز المصري تكون له وجهة نظر و أوسوريو تكون عنده وجهة نظر مختلفة، وفي الأخر هو القائد وصاحب القرار.

وتابع مدير الكرة في نادي الزمالك: أوسوريو يتحدث معي وأنا أنقل له وجهة النظر، ولكنني لا أتحدث في الأمور الفنية، لكن أحيانًا أقول له ممكن تستمع للجهاز المعاون، أحيانًا يُطبق ذلك وأحيانًا، ويقول لي أنا أعرف الزمالك وأنه ناد كبير وأعمل وفقا لإمكانيات الفريق لافتا إلي أن أوسوريو يقول أنه يلعب كل مباراة على حسب الخصم، ويحب الكرة الهجومية حتى لو تعرضت للهجوم.هو يريد أن يُشرك كل اللاعبين حتى يصل لمرحلة تثبيت التشكيل.



وأضاف : أوسوريو مدرب الزمالك له مستحقات شهرين، وحصل على نصف شهر فقط، والمدرب يصبر ولا يفعل مثل المدربين الأجانب الذين يتقدمون بشكوى حال عدم حصولهم على الراتب.

وعن معسكر الزمالك قال: سبب تأخر معسكر الإعداد، أوسوريو طلب مني وحدات معينة للتدريب قبل بداية الموسم، وكان له مستحقات مالية متأخرة لم يحصل عليها ورفض نزول التدريب وعندما توليت المسؤولية كان الحال في غرفة الملابس مش كويس وتحدثت مع الكباتن الكبار لضرورة إعادة النظام، اللاعبون كان عندهم مشاكل مالية كبيرة، وكنت لا أريد أن أضغط عليهم، لكن تم حصول اللاعبين الآن على جزء كبير من مستحقاتهم عن الموسم الماضي حوالي 25% وتقريبا نفس النسبة عن الموسم الجديد.

وقال مدرب الزمالك: اللائحة كما هي، بها بعض القصور، وسأجلس مع مجلس الإدارة الجديد، وأنا سلمت كل لاعب اللائحة بعد أن حصلوا على مستحقاتهم، وقلت لهم هذا لكي أحاسبكم نهاية الموسم، مثلما حصلتم على أموال يجب أن نحصد بطولات.

وعن كأس الكونفدرالية قال مدير الكرة في نادي الزمالك: مباراة أرتا سولار حاولت أن أجعل أكبر عدد من الجماهير وطلبت حضور 50 ألف، وقمت بتوزيع أكثر من 70% من دعوات المباراة على الجماهير الحقيقية لنادي الزمالك، وفزنا بالمباراة وفرحنا نحن نعرف كيف نفرح حتى لو مباراة في دور الـ 32.

وعن أزمة لاعب الزمالك قال: ان شاء الله عملية يوسف حسن حتتعمل خلال يومين.



اعتزال شيفو وتجديد الزمالك عقد فتوح

كشف عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، كواليس تراجع محمد عبد الشافي، نجم الفريق عن قرار اعتزال كرة القدم وقال : جلست مع محمد عبد الشافي لمعرفة سبب رغبته في الاعتزال بنهاية الموسم الماضي، لكنه أخبرني أن الإصابات المتكررة هي السبب.

واستطرد : "قرار اعتزال محمد عبد الشافي كان نفسيا أكثر منه فنيا لأن بعد اتخاذ القرار لم يضغط عليه أحد للعودة، وبعدما جلست معه بحضور طبيب الزمالك محمد أسامة، وقلت يا دكتور محمد نريد استمرار محمد عبد الشافي معنا لموسم آخر ولن يعتزل الا بالتتويج بلقب آخر مع الفريق وتم وضع برنامجا لـ محمد عبد الشافي وبالفعل أصبح لائقا وتألق مع الفريق في الفترة الماضية وكان حرام محمد عبد الشافي يبطل كرة بعد موسما كارثيا مع الزمالك".

وشدد على أنه تفاوض مع أحمد فتوح، لاعب الفريق، لتجديد تعاقده، حيث يتمسك اللاعب بالحصول على نسبة تتعدى الـ70% من الطلبات المالية له، وأن لديه يقينا بتجديد اللاعب للقلعة البيضاء مشيرا إلي أنه طلب من اللاعب أن يكون هناك جزء من التضحية حتى يتمكن الزمالك من تقدير اللاعب ماليا، خاصة أنه من أبناء النادى، ومن العناصر المؤثرة بالفريق، إضافة إلى حب الجماهير له، وهو ما يوجب عليه أن يضحى من أجل الزمالك وتقبل الوضع القائم.

رحيل إمام عاشور عن الزمالك

وفيما يخص رحيل إمام عاشور إلى الأهلي قال عبد الواحد السيد، إن اللاعب طلب العودة إلى الزمالك قبل الانتقال إلى النادي الأهلي، وتم التواصل مع المسؤلين بالزمالك، إلا أن الأزمة المالية حالت دون عودته لصفوف النادي مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بشكل نهائي، مشيرا إلى أن أزمة منع القيد فى ذلك الوقت حرمت النادى من عودته، وانتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

وأشار مدير الكرة بنادى الزمالك إلى أنه سيتم التفاوض مع بعض اللاعبين، مثل محمود علاء والحارسين محمد عواد ومحمد صبحى خلال الفترة المقبلة لتجديد تعاقدهم.

ولفت إلي أن سبب تراجع مستوى لاعبى الفريق الأبيض هو تأخر صرف مستحقاتهم المالية، حيث يتبقى 20% من مستحقات الموسم الماضى و25% من الموسم الحالي، ولكن الأمر تم العمل عليه من اللجنة الحالية، وتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين.

وأكمل مدير الكرة بنادي الزمالك: تعرض اللاعبين للضغوط بسبب المستحقات وأن سبب تراجع مستوى لاعبي الفريق الأبيض هو تأخر صرف مستحقاتهم المالية.