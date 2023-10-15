أحداث الزمالك.. رحيل نجم الأبيض وصراع مع الأهلي لضم مهاجم سوبر وأزمة الكونفدرالية

دخل نادي الزمالك في صراع قوي مع النادي الأهلي لضم مهاجم بلدية المحلة النيجيري فيبو حكيم خلال فترة انتقالات اللاعبين فى ميركاتو الشتاء.

وقام الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتقديم تظلم بشأن إيقاف محمد عواد حارس مرمي الفارس الأبيض بعد طرده فى مباراة البنك الأهلي التي فاز خلالها الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة استبعاد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية بسبب مديونية اللاعبين .

صدي البلد يسلط الضوء على أبرز الأزمات التي ضربت فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو فى الساعات الاخيرة.

الزمالك يطعن على ايقاف محمد عواد

تقدم نادي الزمالك بتظلم إلى رابطة الأندية واتحاد الكرة للمطالبة بإلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها محمد عواد أمام البنك الأهلي في الدورى الممتاز.



واستندت ادارة الزمالك فى التظلم إلي المخالفة التي وقع محمد معروف حكم لقاء الزمالك والبنك الاهلي فى طرد محمد عواد حارس مرمي الزمالك وأن الأخير لم يصدر منه أي خطأ اتجاه لاعب البنك الاهلي.

وجاءت عقوبات مباراة الزمالك في مباراة الأهلي على النحو التالي :

ايقاف عبدالله طارق مترجم فريق الزمالك لمدة مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 20000 جنيه وذلك لما بدر منه بعد المباراة مع استمرار العقوبة الموقعه عليه سابقا بالايقاف اربع مباريات بعد مواجهة المقاولون العرب في الجولة الثانية.

إيقاف محمد حسين عواد موسى لاعب نادي الزمالك مباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة .

رحيل مدافع الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن رحيل مصطفى الزناري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وأكد المصدر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق يتمسك باستمرار الزناري، ولا أساس من الصحة لما تردد حول رحيل اللاعب عن الفريق.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا الاثنين على ملعب نادي الترسانة، استعدادا للقاء سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة استبعاد نادي الزمالك من المشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، بسبب الأحكام الصادرة ضد النادي.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "في الساعات الأخيرة ترددت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية استبعاد الزمالك من المشاركة في الكونفدرالية بسبب قضايا خالد بوطيب وشيكابالا وأشيمبونج، والبعض قال إنه تم تحديد مهلة للزمالك قبل دور المجموعات".

وأضاف: “القضايا والأحكام النهائية الصادرة ضد نادي الزمالك هي 1.5 مليون دولار لصالح سبورتنج لشبونة في قضية شيكابالا، و180 ألف يورو في قضية أشيمبونج، و6500 يورو رعاية إبراهيما ندياي، وخالد بوطيب 1.9 مليون يورو، ليصبح الإجمالي نحو 3 ملايين و 650 ألف يورو”.

وتابع: "الزمالك قرر الاستئناف أمام المحكمة الرياضية الفيدرالية السويسرية في قضية خالد بوطيب لكسب مزيد من الوقت".

واستطرد: "حتى الآن، لم يصل خطاب من الكاف للزمالك بشأن إمكانية استبعاده من الكونفدرالية، ولن يصل أي خطاب هذا العام حول هذا الأمر، الديون والأحكام تمنع إصدار رخصة المشاركة قبل انطلاق البطولات وليس بعد بدء الموسم، والأساس عند الفيفا هي المشاركة سواء للنادي أو اللاعب، والدليل على كده أزمة كهربا".

وختم: "الزمالك حصل على رخصة المشاركة الأفريقية هذا الموسم، وبالتالي لن يكون هناك مشكلة هذا الموسم، والزمالك داخل على عهد جديد خلال أيام بانتخاب رئيس جديد".

صراع الأهلي والزمالك لضم مهاجم إفريقي

يسعى نادي الزمالك لعقد صفقة تبادلية مع نظيره بلدية المحلة وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن أحد المرشحين بنادي الزمالك تحدث مع مسؤولي بلدية المحلة، بشأن حدوث صفقة تبادلية بين النيجيري فيبو حكيم لاعب المحلة وسامسون أكينيولا لاعب الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد حل مشكلة القيد ورفع الإيقاف عن النادي .

وأضاف حتحوت، إن مسؤولي زد طلبوا التعاقد أيضا مع النيجيري فيبو حكيم لاعب بلدية المحلة في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب في مباراة زد على ستاد القاهرة.

فيما كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف النادي الأهلي من ضم النيجيري فيبو حكيم لاعب بلدية المحلة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على فضائية "TeN": "قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مراقبة النيجيري فيبو حكيم لتحديد موقف القلعة الحمراء بالتعاقد معه من عدمه خاصة أن المدير الفني لم يقتنع حتى الآن بالفرنسي أنتوني موديست لقيادة خط الهجوم".

وأضاف: "يرغب مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في ضم مهاجم إفريقي شاب تحت السن بعدما فشل الفرنسي أنتوني موديست في تقديم أوراق اعتماده للجهاز الفني وجماهير المارد الأحمر حتى الآن".