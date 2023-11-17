برشقة صاروخية .. انفجارات ضخمة تضرب تل أبيب

قصفت كتائب القسام "تل أبيب" برشقة صاروخية قوية أحدثت انفجارات عنيفة في المدينة الإسرائيلية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وذكرت وكالة شهاب ان صواريخ أسقطت في بئر يعقوب وبتاح تكفا وشوهام شمال شرقي تل أبيب.

ودوّت صافرات الإنذار منذ قليل دوت في تل أبيب ومدن المركز.

وفي المقابل؛ ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت مسجد التقوى بحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأشارت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا الي ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفردان غرب جنين حيث تم اطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحامها للبلدة.

فيما سقطت شهداء وإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال مسجد أبو الخير في جباليا البلد شمالي قطاع غزة

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي محافظة رفح.

وبدوره؛ بين الهلال الأحمر أن طواقمه لا تزال محاصرة عند المستشفى الأهلي المعمداني حيث تتواجد الدبابات في محيطه وإطلاق كثيف للنار.